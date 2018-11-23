Двое мужчин похитили 13 памятников с кладбища в Рыбинске

В Рыбинске Ярославской области двое местных жителей похитили 13 памятников с Южного кладбища. Они были задержаны с поличным сотрудниками отдела полиции Мариевка МУ МВД России Рыбинское.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области, похитителями оказались 35-летний и 38-летний мужчины, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности. Похищенные памятники находились в «Газели», готовые к перевозке.

Оба злоумышленника признались в содеянном и рассказали, что хотели сдать памятники в пункт по приему металлолома. Об этом пишут «ЯРНОВОСТИ».

Похищенное было изъято. Один из мужчин был задержан, он будет заключен под стражу.