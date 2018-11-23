Опубликовано видео развертывания комплексов С-300 в Ростовской области

В Южном военном округе прошли учения, в рамках которых для отражения «атаки» с воздуха в боевую готовность были приведены зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300ПМ «Фаворит». Кадры опубликованы телеканалом «Звезда».

В ходе маневров под Ростовом-на-Дону военные осуществили сопровождение, захват и «уничтожение» целей электронными пусками. Также выполнены задачи с многократной сменой стартовых позиций и эвакуация пусковой установки. Всего в учениях были задействованы более 30 единиц военной и спецтехники.

Боевые расчеты дивизиона зенитно-ракетных систем С-300 «Фаворит» из состава армии военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО) заступили на дежурство в Ростовской области в мае текущего года.

Комплексы С-300 «Фаворит» предназначены для обороны крупных промышленных, административных объектов и военных баз. Первая многоканальная система, которая способна сопровождать каждым комплексом до шести целей и наводить по ним до двенадцати ракет.