Прямой эфир

В Минпросвещения оценили идею психологов для школьных учителей

0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Министерстве просвещения России поддержали идею ввести в школах должность психолога для учителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министерство разделяет подходы, направленные на развитие психологических служб в системе образования, и ведет обширную работу», — приводит сообщение ведомства RT.

В Минпросвещения также отметили, что в течение последних двух лет утвердили Концепцию развития психологической службы в системе образования РФ на период до 2025 года, а также ввели в действие профессиональный стандарт «Педагог-психолог», то есть, психолог в сфере образования.

Помимо этого, создан Федеральный ресурсный центр психологической службы системы образования для обеспечения деятельности психологической службы, а также введен институт главных внештатных психологов на уровне федеральных округов и субъектов России.

Ранее 23 ноября сообщалось, что глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец направила министру просвещения Ольге Васильевой предложение ввести в школах должность психолога, который будет помогать учительскому составу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК возбудил дело по факту избиения детей скакалкой
Дело по двум статьям возбуждено после избиения учителем ребенка в Комсомольске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017