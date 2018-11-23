В Минпросвещения оценили идею психологов для школьных учителей

В Министерстве просвещения России поддержали идею ввести в школах должность психолога для учителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министерство разделяет подходы, направленные на развитие психологических служб в системе образования, и ведет обширную работу», — приводит сообщение ведомства RT.

В Минпросвещения также отметили, что в течение последних двух лет утвердили Концепцию развития психологической службы в системе образования РФ на период до 2025 года, а также ввели в действие профессиональный стандарт «Педагог-психолог», то есть, психолог в сфере образования.

Помимо этого, создан Федеральный ресурсный центр психологической службы системы образования для обеспечения деятельности психологической службы, а также введен институт главных внештатных психологов на уровне федеральных округов и субъектов России.

Ранее 23 ноября сообщалось, что глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец направила министру просвещения Ольге Васильевой предложение ввести в школах должность психолога, который будет помогать учительскому составу.