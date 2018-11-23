В Кремле объявили дату большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 20 декабря, мероприятие начнется в 12:00. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба российского лидера.

На сайте Кремля также уточняется, что о месте проведения мероприятия сообщат позже. Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации Президента уже начал принимать заявки на участие.

Тринадцатая по счету большая ежегодная пресс-конференция президента России прошла в декабре 2017 года, ее длительность составила 3 часа 42 минуты. Российский лидер ответил на 65 вопросов журналистов. Мероприятие проходило в Центре международной торговли, на пресс-конференцию были аккредитованы 1640 корреспондентов.