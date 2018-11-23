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Китайского туриста эвакуировали с российской станции в Антарктиде

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Туриста из Китая эвакуировали с российской полярной станции «Новолазаревская» в Антарктиде по состоянию здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Санитарный рейс самолета Ил-76-ТД-90ВД из Кейптауна на российскую станцию выполнили 19 ноября для эвакуации гражданина КНР, который прибыл в Антарктиду в составе туристической группы, пишет RT. С учетом крайне тяжелого состояния больного в перелете его сопровождал врач станции. В Кейптауне туриста госпитализировали, в настоящее время его жизнь вне опасности.

30 ноября сообщалось, что журналисты BBC Earth, которые снимали серию документального фильма Dynasties, спасли пингвинов в Антарктиде в нарушение правил.

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