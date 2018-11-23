Надписи на памятнике богослову Марджани в Казани будут на четырех языках

Памятник татарскому богослову и философу Шигабутдину Марджани дополнят надписями на татарском, английском и арабском языках. Подобное поручение дал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Как рассказала ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова, президент республики обратил внимание на то, что на памятник нанесены надписи только на русском языке, и распорядился внести дополнения. Этим займется министерство культуры Татарстана.

В Казани 20 ноября 2018 года торжественно открыли первый в мире памятник выдающемуся татарскому богослову, историку, просветителю и философу Шигабутдину Марджани. Композиция расположена на набережной озера Кабан, недалеко от мечети «Аль-Марджани».