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Родители вступились за директора школы в Самаре после отравления детей

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В Самаре родители собирают подписи против увольнения директора школы № 81, где произошло массовое отравление учеников. По информации Samru.ru, новость об снятии руководителя с должности они получили вечером 22 ноября.

Сразу же начался сбор подписей против этого решения, в котором приняли участие и учителя. За несколько часов собрано более 100 подписей, родители намерены обратиться к главе города, передает НИА «Самара».

На прошлой неделе у 14 детей и одного взрослого нашли острую кишечную инфекцию. Шесть учеников пришлось госпитализировать. Школьников перевели на дистанционную форму обучения. 

Возбуждено уголовное дело. После отравления в 81-й во всех школах Самары проводят комплексную проверку всей системы организации питания. Такое поручение дала глава города Елена Лапушкина.

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