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Севастополь получит 3,7 млрд рублей на развитие образования

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С 2019 по 2021 год Севастополь получит 3,7 млрд рублей в рамках сотрудничества с правительством Москвы. Средства пойдут на развитие образования.

Модернизация должна пройти в 80 средних образовательных учреждениях Севастополя. На эти цели будет потрачено более 2 млрд рублей. Отдельно в соглашении прописаны вложения в 89 дошкольных учреждений, на них потратят около 1 млрд рублей. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia. Средства пойдут на ремонт и оснащение оборудованием.

Кроме того, работы предусмотрены в одном объекте общего образования, 12 объектах среднего профессионального образования и 12 объектах дополнительного образования.

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