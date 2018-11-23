Реставрация сообща: Центр Грабаря и ГосНИИР объединили

Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени И.Э. Грабаря (ВХРНЦ) и Государственный Научно-исследовательский институт реставрации (ГосНИИР) объединяются. Главой нового учреждения станет Дмитрий Сергеев, занимавший пост гендиректора центра Грабаря. Он подтвердил «Известиям» информацию о своем назначении.

Совещание в ГосНИИР, на котором было объявлено о слиянии, вел директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.

— С формальной точки зрения все остается на своих местах, — сказал он. — Мы постараемся обеспечить вам (ГосНИИР. — "Известия") те же условия, в каких работают и сотрудники Центра Грабаря. Никаких сокращений не будет. Уже подготовлено штатное расписание с сохранением всех единиц. Кроме того, при переходе мы поднимем заработные платы отдельным категориям сотрудников.

Он также отметил, что генеральным директором будет назначен Дмитрий Сергеев, ранее занимавший должность генерального директора ВХРНЦ им. Грабаря, а его первым заместителем — Дмитрий Антонов, возглавлявший ГосНИИР. Название нового учреждения пока не сформулировано.

— Мы не стали принимать никаких управленческих решений по изменению названия. У нас есть несколько вариантов. Хотим сохранить слова "научно-исследовательский" и "реставрационный центр", — пояснил Владислав Кононов.

Коллективу предложено выбрать название нового учреждения.

— Вопрос объединения неоднократно обсуждался в течение последних нескольких лет, поскольку обе организации осуществляют деятельность, направленную на решение одной общей задачи: сохранение предметов культурного наследия страны, развитие отечественной школы научной реставрации, — пояснил «Известиям» Дмитрий Сергеев. — Деятельность наших организаций тесно взаимосвязана. Наука должна базироваться на практике, а опыт реставрационной деятельности требует развития профессиональных методик. Именно поэтому сотрудники ГосНИИРа принимают непосредственное участие в работах Центра Грабаря, и наоборот. Совместная работа специалистов всегда была оправдана и обеспечивала наилучший результат.

В мероприятии также приняли участие заместитель директора департамента науки и образования Минкультуры России Святослав Голубенко, директор ГосНИИР Дмитрий Антонов.

— Подобная административная реформа вполне оправданна, поскольку в деятельности и того, и другого института много общего, — заявил «Известиям» координатор общественного движения «Архнадзор», член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Константин Михайлов. — В разных пропорциях, с разными специализациями, но, по сути, они заняты одними и теми же делами — реставрацией и наукой. В то же время, очень важно, чтобы при объединении не был утрачен тот научный, художественный и производственный потенциал, который имеется в обоих этих уважаемых учреждениях. Чтобы те реставрационные и научные школы, которые они представляют на протяжении десятилетий, сохранились и получили новый импульс к развитию.

По словам Константина Михайлова, важно, чтобы объединение не осталось лишь административным актом, а сопровождалось принятием и началом реализации новой многолетней концепции развития.