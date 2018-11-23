Власти Турции обвинили в причастности к убийству российского посла 28 человек

Власти Турции предъявили обвинения в убийстве российского посла Андрея Карлова 28 подозреваемым, в том числе участникам оппозиционной исламской организации FETO и ее лидеру Фетуллаху Гюлену, который находится в США, сообщает Anadolu.

Прокурор Анкары в пятницу, 23 ноября, представил обвинительное заключение, переданное в суд. В нем говорится, что убийство дипломата было актом провокации со стороны FETO, направленным против турецко-российских отношений.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре. Нападавшего — 22-летнего полицейского Мевлюта Алтынташа — ликвидировали на месте. Среди арестованных были правоохранители, а также глава медиагруппы «Гуру» Хайреддин Айдынбаш и Мустафа Тимур Озкан, организовавший выставку.

15 ноября 2018 года стало известно, что турецкая прокуратура завершила следствие по делу об убийстве посла России в Анкаре.