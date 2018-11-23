Прямой эфир

Дело изнасиловавшего пациентку ижевского врача передали в суд

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В суд передали материалы дела, возбужденного в отношении врача городской клинической больницы № 7 в Ижевске. Его обвиняют в изнасиловании пациентки. Медику грозит до шести лет лишения свободы.

Преступление было совершено осенью 2018 года. Как утверждает следствие, врач пригласил девушку в ординаторскую на осмотр и там, пользуясь ее беспомощным состоянием, совершил насильственные действия сексуального характера. Сначала мужчина находился под стражей. Однако после раскаяния и признания вины был отпущен под домашний арест, сообщает ИА «Сусанин».

Ранее суд во Владимирской области приговорил к одному году и 10 месяцам ограничения свободы врача-анестезиолога, по вине которого погибла пациентка — доктор забыл надеть очки на операцию, из-за чего не мог качественно сделать интубацию трахеи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Башкирии пациентка отсудила 150 тыс. рублей за оставленную в ее теле иглу
ФСБ сообщила о пытках в реабилитационных центрах Саратова

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017