Дело изнасиловавшего пациентку ижевского врача передали в суд

В суд передали материалы дела, возбужденного в отношении врача городской клинической больницы № 7 в Ижевске. Его обвиняют в изнасиловании пациентки. Медику грозит до шести лет лишения свободы.

Преступление было совершено осенью 2018 года. Как утверждает следствие, врач пригласил девушку в ординаторскую на осмотр и там, пользуясь ее беспомощным состоянием, совершил насильственные действия сексуального характера. Сначала мужчина находился под стражей. Однако после раскаяния и признания вины был отпущен под домашний арест, сообщает ИА «Сусанин».

Ранее суд во Владимирской области приговорил к одному году и 10 месяцам ограничения свободы врача-анестезиолога, по вине которого погибла пациентка — доктор забыл надеть очки на операцию, из-за чего не мог качественно сделать интубацию трахеи.