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Пещеру с древней наледью обнаружили в Иркутской области

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Фото: Группа «Мы из Сибири»
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Уникальную пещеру обнаружили краеведы из Иркутска. Внутри найдены многовековая наледь и череп древней росомахи.

Двое иркутских краеведов увидели отметки о пещере на старинной карте исследователя Сибири Александра Чекановского. Она должна была находиться по дороге на Ольхон между Баяндаем и Косой Степью. При этом в современных каталогах информации о пещере не было. Специалисты решили разобраться на месте и отправились на поиски пещеры. Они заняли несколько месяцев, сообщает ИА IrkutskMedia.

По данным спелеологов и палеонтологов, которые уже побывали на месте, пещера имеет перспективы в изучении. Внутри уже найден череп древней росомахи. Кроме того, предполагается, что возраст наледи высотой с трехэтажный дом имеет возраст в несколько тысяч лет.

Пещере уже присвоено имя Чекановского.

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