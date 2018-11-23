Пещеру с древней наледью обнаружили в Иркутской области

Уникальную пещеру обнаружили краеведы из Иркутска. Внутри найдены многовековая наледь и череп древней росомахи.

Двое иркутских краеведов увидели отметки о пещере на старинной карте исследователя Сибири Александра Чекановского. Она должна была находиться по дороге на Ольхон между Баяндаем и Косой Степью. При этом в современных каталогах информации о пещере не было. Специалисты решили разобраться на месте и отправились на поиски пещеры. Они заняли несколько месяцев, сообщает ИА IrkutskMedia.

По данным спелеологов и палеонтологов, которые уже побывали на месте, пещера имеет перспективы в изучении. Внутри уже найден череп древней росомахи. Кроме того, предполагается, что возраст наледи высотой с трехэтажный дом имеет возраст в несколько тысяч лет.

Пещере уже присвоено имя Чекановского.