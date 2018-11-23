Следователи проверяют школу в Иркутской области из-за травмы ребенка

В Иркутской области мальчик получил перелом руки в результате конфликта со сверстником. Следователи проверяют персонал школы, который не вызвал скорую помощь.

Инцидент произошел в одной из школ Иркутского района. По данным следствия, между двумя учениками произошел конфликт. Один мальчик подставил другому подножку, и тот упал. В результате школьник получил перелом руки, сообщает ИА IrkutskMedia.

Сотрудники школы увезли старшеклассника домой и оставили его одного, скорую помощь в учебное заведение не вызвали. По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи дадут оценку действиям должностных лиц школы.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области на сельской дороге опрокинулся автобус со школьниками. Ребят везли домой с учебы. Установлено, что автобус при обгоне задел попутный трактор и опрокинулся в кювет. Пострадали 11 человек.