Прямой эфир

Следователи проверяют школу в Иркутской области из-за травмы ребенка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иркутской области мальчик получил перелом руки в результате конфликта со сверстником. Следователи проверяют персонал школы, который не вызвал скорую помощь.

Инцидент произошел в одной из школ Иркутского района. По данным следствия, между двумя учениками произошел конфликт. Один мальчик подставил другому подножку, и тот упал. В результате школьник получил перелом руки, сообщает ИА IrkutskMedia.

Сотрудники школы увезли старшеклассника домой и оставили его одного, скорую помощь в учебное заведение не вызвали. По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи дадут оценку действиям должностных лиц школы.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области на сельской дороге опрокинулся автобус со школьниками. Ребят везли домой с учебы. Установлено, что автобус при обгоне задел попутный трактор и опрокинулся в кювет. Пострадали 11 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов получил травму
СК возбудил дело после травмирования ребенка на площадке в Подмосковье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017