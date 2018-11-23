Автомобиль вылетел на тротуар и сбил человека в Пензе

Крупное ДТП произошло на улице Коммунистической в Пензе. Там автомобиль Lada Granta вылетел на тротуар, повредил ограждение и совершил наезд на пешехода.

Как сообщает ИА «Пенза-пресс», за рулем машины была 31-летняя женщина. Она не справилась с управлением, из-за чего автомобиль выехал на тротуар. В результате случившегося травмы получила 43-летняя прохожая. Ее госпитализировали.

Причины ДТП пока не установлены. Сотрудники регионального управления ГИБДД проводят проверку.

В середине ноября в городе Кузнецке Пензенской области произошло столкновение маршрутки и грузовика «МАЗ». Травмы получили шесть человек: водитель и пять пассажиров микроавтобуса.