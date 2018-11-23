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Участникам велоакции в Волгограде разрешат бесплатный провоз велосипедов

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Участники Большого осеннего велопарада, который пройдет в Волгограде в воскресенье, 25 ноября, смогут бесплатно провезти свои велосипеды в электричках. Акция будет действовать в день проведения мероприятия во всех пригородных поездах, которые курсируют в Волгоградском регионе Приволжской магистрали.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ПривЖД, такая мера позволит жителям отдаленных районов города и районных центров принять участие в велопараде. Его организует Союз велосипедистов Волгограда.

Цель акции — напомнить местным властям о необходимости развития велоструктуры в регионе. Для этого велосипедисты проедут от «Царицынской оперы» до Советской площади. Велопарад начнется в 13:00.

Ранее сообщалось о том, что власти Волгограда утвердили перечень из 69 остановок общественного транспорта, которые нуждаются в реконструкции.

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