В Башкирии пациентка отсудила 150 тыс. рублей за оставленную в ее теле иглу

В Республике Башкортостан пациентка отсудила у больницы 150 тыс. рублей за оставленную во время операции в ее теле иглу. Женщина ходила с инородным предметом в брюшной полости два года. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

Было установлено, что в июне 2016 года женщине провели операцию, после которой у нее стали возникать боли в области живота и поясницы. Пациентка обращалась за медицинской помощью, но установить причину болей так и не удалось. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

В марте 2018 года врачи предварительно поставили диагноз «остеохондроз» и для подтверждения направили женщину на магнитно-резонансную томографию. Пройти обследование пациентке не удалось. Прибор среагировал на присутствие в теле металлического предмета, а рентген показал, что в брюшной полости находится медицинская игла. Предмет был извлечен.

Учалинский районный суд Республики Башкортостан завершил судебное разбирательство и постановил взыскать с больницы компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей, 20 тыс. рублей штрафа и расходы по уплате госпошлины.