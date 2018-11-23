Поселки в ХМАО остались без света из-за стрельбы по ЛЭП

Жители двух поселков в Сургутском районе ХМАО остались без электричества из-за стрельбы. Света в Сытомине и Лямине не было несколько часов.

По словам замдиректора департамента ЖКХ Дмитрия Рябченко, это были плановые работы. Однако в пресс-службе «Тюменьэнерго» отметили, что линию электропередачи расстреляли неизвестные. «Это не авария. Для населенных пунктов электричество было временно ограничено, но сейчас ремонт уже завершен», — рассказал собеседник ИА «Ура.ру». Ранее Сытомино и Лямина на несколько дней были отрезаны от мира из-за снесенной льдом понтонной переправы.

В Ставрополе 18 ноября было зафиксировано 97 отключений электричества. Причиной стало падение деревьев и повреждение проводов во время ледяного дождя. Погодная аномалия наблюдалась в городе с 16 но 18 ноября.