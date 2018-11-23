Прямой эфир

Владимирскому анестезиологу вынесли приговор за смерть пациентки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владимирской области вынесли приговор врачу анестезиологу-реаниматологу Собинской районной больницы. Его обвинили в смерти пациентки по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Медика приговорили к одному году и 10 месяцам ограничения свободы. Суд постановил, что причиной смерти 45-летней женщины стала халатность и самонадеянность врача, который забыл надеть очки перед операцией, сообщает ИА «Владимирские новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

30 октября 2017 года 58-летнего врача привлекли к проведению операции над местной жительницей. У него оказалось слабое зрение, а при себе он не имел очков и не смог надлежащим образом исполнять свои обязанности, в том числе при проведении интубации трахеи.

Из-за неоднократных попыток доктора ввести инкубационную трубку у потерпевшей были повреждены ткани пищевода и трахеи. Впоследствии это привело к смерти женщины.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умерла пенсионерка, которой воронежские врачи ампутировали не ту ногу
Врачи в Красноярске забыли медицинский инструмент в теле пациентки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017