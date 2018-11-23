Владимирскому анестезиологу вынесли приговор за смерть пациентки

Во Владимирской области вынесли приговор врачу анестезиологу-реаниматологу Собинской районной больницы. Его обвинили в смерти пациентки по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Медика приговорили к одному году и 10 месяцам ограничения свободы. Суд постановил, что причиной смерти 45-летней женщины стала халатность и самонадеянность врача, который забыл надеть очки перед операцией, сообщает ИА «Владимирские новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

30 октября 2017 года 58-летнего врача привлекли к проведению операции над местной жительницей. У него оказалось слабое зрение, а при себе он не имел очков и не смог надлежащим образом исполнять свои обязанности, в том числе при проведении интубации трахеи.

Из-за неоднократных попыток доктора ввести инкубационную трубку у потерпевшей были повреждены ткани пищевода и трахеи. Впоследствии это привело к смерти женщины.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся.