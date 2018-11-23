Португалия рассчитывает на стабилизацию отношений между РФ и ЕС

Лиссабон рассчитывает на восстановление устойчивых отношений между Россией и Евросоюзом (ЕС), заявил министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва.

«Наша позиция всегда заключалась в стремлении привести в надлежащее состояние отношения с РФ», — отметил он в интервью агентству ТАСС.

При этом дипломат признал, что санкционный режим ЕС в отношении Москвы частично связан с реализацией Минских соглашений по Украине, поэтому отмена ограничений «будет зависеть от позитивных изменений в этом процессе».

В субботу, 24 ноября, министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва проведет встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым в Лиссабоне.

15 ноября заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Александр Грушко заявил, что России и ЕС необходима жизнеспособная стратегия сотрудничества. По его словам, чем дольше в отношениях Москвы и Брюсселя будет продолжаться стагнация, тем сложнее будет вернуться к полноценному взаимодействию.

Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине.

Россия ввела контрсанкции и категорически отвергла подобные обвинения. Москва подчеркнула, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а Крым вошел в состав России после легитимного референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за присоединение к РФ.