ФСБ сообщила о пытках в реабилитационных центрах Саратова

В Саратове в двух реабилитационных центрах для наркоманов и алкоголиков насильно удерживали и пытали более 40 человек. Об этом 22 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

«В реабилитационных центрах «Начало» и «Решение» обнаружены более 40 человек, в том числе несовершеннолетних, удерживаемых против их воли», — пишет пресс-служба.

По информации силовиков, пациентов унижали, морили голодом, разрушали их психику, лишали сна. За нарушение правил провинившихся якобы подвергали жестоким пыткам.

Также сообщается, что реабилитация больных осуществлялась по американской программе «12 шагов», которая длится в среднем 6 месяцев. Стоимость такого лечения составляет от 60 тыс. до 70 тыс. рублей в месяц.

16 октября сообщалось, что в сети появилось видео, на котором санитары Челябинской областной психбольницы № 5 в Магнитогорске издеваются над пожилым пациентом. После инцидента главный врач учреждения Александр Беликов был уволен.