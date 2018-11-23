Прямой эфир

Аналог бразильской статуи Иисуса Христа предложили установить в Омске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Омский пенсионер предложил митрополиту Омскому и Таврическому Владимиру установить статую Иисуса Христа, а на «Зеленом острове» построить православный храм и памятник жертвам политических репрессий. Эти идеи обсудили на публичных слушаниях в Омском городском совете.

Собравшиеся говорили о стоимости проезда в городском общественном транспорте, асфальтировании улиц 2-я Дачная, 12-я и 25-я Северная и запуске новых автобусных маршрутов по этим улицам, отмечает ИА «Город55». Кроме того, местный житель Анатолий Степанов выступил с инициативой о создании статуи Иисуса Христа, подобной той, что находится в Рио-де-Жанейро.

Напомним, она избрана одним из Новых семи чудес света. Знаменитая статуя Иисуса Христа с распростертыми руками возвышается на вершине горы Корковаду и является символом Рио-де-Жанейро и Бразилии в целом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самая высокая статуя в мире
В Индии открыли самую высокую статую в мире

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017