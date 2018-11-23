Аналог бразильской статуи Иисуса Христа предложили установить в Омске

Омский пенсионер предложил митрополиту Омскому и Таврическому Владимиру установить статую Иисуса Христа, а на «Зеленом острове» построить православный храм и памятник жертвам политических репрессий. Эти идеи обсудили на публичных слушаниях в Омском городском совете.

Собравшиеся говорили о стоимости проезда в городском общественном транспорте, асфальтировании улиц 2-я Дачная, 12-я и 25-я Северная и запуске новых автобусных маршрутов по этим улицам, отмечает ИА «Город55». Кроме того, местный житель Анатолий Степанов выступил с инициативой о создании статуи Иисуса Христа, подобной той, что находится в Рио-де-Жанейро.

Напомним, она избрана одним из Новых семи чудес света. Знаменитая статуя Иисуса Христа с распростертыми руками возвышается на вершине горы Корковаду и является символом Рио-де-Жанейро и Бразилии в целом.