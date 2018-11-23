Прямой эфир

В Кремле рассказали о рабочих контактах Путина и Медведчука

0
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поддерживает контакты со специальным представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

53 спартаковца: как окраина Донецка пятый год живет на линии огня
Жители села Спартак рассказали спецкору «Известий», почему они не хотят уезжать из прифронтовой зоны

При этом он отметил, что не знает, насколько часто они встречаются. По словам пресс-секретаря главы государства, с детальной повесткой дня таких контактов он не знаком.

«Но я знаю, что в данном случае Медведчук выполняет свои функции как руководитель группы по гуманитарным вопросам. Вы знаете, что именно благодаря его усилиям были такие спорадические обмены пленными», — заявил российского лидера.

При этом на вопрос журналистов, является ли представитель Киева связующим звеном между президентами России и Украины, представитель Кремля ответил, что не знает, есть ли в этом потребность на данном этапе. По словам Пескова, на пресс-конференции по итогам саммита в Сингапуре Путин «достаточно развернуто» ответил на данную тему.

15 ноября президент России заявил, что украинскому руководству придет договариваться с властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, несмотря на нежелание Киева выполнять минские соглашения, которые являются ключевым элементом урегулирования конфликта в Донбассе. Тогда же Путин прокомментировал прошедшие в ДНР и ЛНР выборы.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

В июне 2014 года была сформирована трехсторонняя контактная группа, в которую вошли представители России, Украины и ОБСЕ при участии представителей ДНР и ЛНР. Она занимается только реализацией Минских договоренностей, но не их концепцией. Контактная группа подразделяется на следующие подргуппы: гуманитарную, политическую, по безопасности и социально-экономическую.

В 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, обмен пленными, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Марчук стал представителем Киева в контактной группе по Донбассу
Посольство РФ раскритиковало планы Британии по усилению присутствия на Украине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017