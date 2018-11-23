В Кремле рассказали о рабочих контактах Путина и Медведчука

Президент России Владимир Путин поддерживает контакты со специальным представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что не знает, насколько часто они встречаются. По словам пресс-секретаря главы государства, с детальной повесткой дня таких контактов он не знаком.

«Но я знаю, что в данном случае Медведчук выполняет свои функции как руководитель группы по гуманитарным вопросам. Вы знаете, что именно благодаря его усилиям были такие спорадические обмены пленными», — заявил российского лидера.

При этом на вопрос журналистов, является ли представитель Киева связующим звеном между президентами России и Украины, представитель Кремля ответил, что не знает, есть ли в этом потребность на данном этапе. По словам Пескова, на пресс-конференции по итогам саммита в Сингапуре Путин «достаточно развернуто» ответил на данную тему.

15 ноября президент России заявил, что украинскому руководству придет договариваться с властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, несмотря на нежелание Киева выполнять минские соглашения, которые являются ключевым элементом урегулирования конфликта в Донбассе. Тогда же Путин прокомментировал прошедшие в ДНР и ЛНР выборы.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

В июне 2014 года была сформирована трехсторонняя контактная группа, в которую вошли представители России, Украины и ОБСЕ при участии представителей ДНР и ЛНР. Она занимается только реализацией Минских договоренностей, но не их концепцией. Контактная группа подразделяется на следующие подргуппы: гуманитарную, политическую, по безопасности и социально-экономическую.

В 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, обмен пленными, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.