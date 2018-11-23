В Лапландии зафиксировали рекордное тепло

Визит к Санта-Клаусу под вопросом! В Лапландии нет снега, в регионе зафиксировали рекордное тепло. Туроператоры озадачены: ведь резиденция Санты — популярное зимнее направление для семейного отдыха. Из-за погоды даты поездок и экскурсий переносятся на неопределенный срок.

Аномальное тепло не позволяет построить отель изо льда. Кроме того, страдают медведи, которые никак не могут уйти в спячку. Обычно снег в Лапландии лежит 175 дней в году, а в ноябре сугробы доходят до 30 см.