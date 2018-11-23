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Салехард остался без света из-за сильного ветра

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Около пяти утра 23 ноября весь Салехард оказался без электричества. Экстренные службы запустили автономную подачу, в первую очередь подключили котельные. Энергоснабжение восстановили полностью к восьми часам утра.

В «Тюменьэнерго» сообщили, что причиной обесточивания города стал сильный ветер, который оборвал провода на одной из высоковольтных линий Салехард–Надым. При этом вторая линия в этот момент была отключена, на ней велась установка приборов мониторинга, передает ИА «Ура.ру».

Недавно в Свердловской области группа неизвестных устроила стрельбу по изоляторам линии электропередачи (ЛЭП) в екатеринбургском поселке Северке, в результате без электричества осталось около 4 тыс. жителей. Об инциденте 20 ноября сообщила пресс-служба ОАО «МРСК Урала».

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