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Кадмий нашли в кормовой муке в Приморском крае

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Ветеринарная лаборатория в Приморье обнаружила ядовитый металл в кормовой муке. Допустимое содержание кадмия превышено почти в два раза.

Специалисты межобластной ветеринарной лаборатории в Уссурийске провели исследования проб партии кормовой муки весом более 70 т. По данным экспертов, лабораторные испытания показали превышение допустимого уровня кадмия в 1,9 раза. Это является нарушением ГОСТов, сообщает ИА UssurMedia.

Сотрудники лаборатории уточнили, что кадмий может накапливаться в организме сельскохозяйственных животных. При употреблении мяса с высоким содержанием металла у человека могут развиться проблемы с почками, печенью и центральной нервной системой.

Ранее уссурийские специалисты обнаружили кишечную палочку в пресервах, которые были изготовлены во Владивостоке.

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