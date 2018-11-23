Кадмий нашли в кормовой муке в Приморском крае

Ветеринарная лаборатория в Приморье обнаружила ядовитый металл в кормовой муке. Допустимое содержание кадмия превышено почти в два раза.

Специалисты межобластной ветеринарной лаборатории в Уссурийске провели исследования проб партии кормовой муки весом более 70 т. По данным экспертов, лабораторные испытания показали превышение допустимого уровня кадмия в 1,9 раза. Это является нарушением ГОСТов, сообщает ИА UssurMedia.

Сотрудники лаборатории уточнили, что кадмий может накапливаться в организме сельскохозяйственных животных. При употреблении мяса с высоким содержанием металла у человека могут развиться проблемы с почками, печенью и центральной нервной системой.

Ранее уссурийские специалисты обнаружили кишечную палочку в пресервах, которые были изготовлены во Владивостоке.