16 – 23 ноября в объективе «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Японский фигурист Кадзуки Томоно во время показательных выступлений V этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Перед картиной Пикассо «Фигуры на берегу моря» на выставке «Пикассо & Хохлова», открывшейся в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» Петр Иванов в новом плацкартном вагоне, представленном РЖД на XII международной выставке «Транспорт России» в Гостином дворе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Набережная Невы в Санкт-Петербурге
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Игроки в матче чемпионата КХЛ между командами ЦСКА (Москва) и «Слован» (Братислава)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Во время тушения пожара на нефтеперерабатывающем заводе в московском районе Капотня
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время встречи в Сочи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Художник Михаил Шемякин во время интервью «Известиям»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Хирурги во время одной из операций, проведенных в рамках международной конференции «Абдоминальная хирургия: современные мировые стандарты», которая состоялась в Геленджике
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Серебряный призер соревнований в мужском одиночном катании на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве Морис Квителашвили (Грузия) помогает спуститься с пьедестала японскому спортсмену Юдзуру Ханю — он вышел на лед несмотря на полученную перед произвольной программой травму ноги и в итоге завоевал «золото» на соревнованиях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Россиянка Алина Загитова во время показательных выступлений V этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Строительство жилого комплекса в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Итальянская пара Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе во время показательных выступлений в рамках V этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве
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