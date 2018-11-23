16 – 23 ноября в объективе «Известий»

Серебряный призер соревнований в мужском одиночном катании на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве Морис Квителашвили (Грузия) помогает спуститься с пьедестала японскому спортсмену Юдзуру Ханю — он вышел на лед несмотря на полученную перед произвольной программой травму ноги и в итоге завоевал «золото» на соревнованиях