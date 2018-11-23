Посольство не получало обращений от россиянки после изъятия ребенка соцслужбой Финляндии

Посольство России в Хельсинки не получало обращений от соотечественницы Лидии Павловской, у которой финские соцслужбы изъяли второго ребенка, сообщили в дипмиссии.

По их данным, женщина, проживающая в европейском государстве 19 лет, за помощью не обращалась. Однако дипломаты сами связались с россиянкой и с представителями соцслужб для прояснения ситуации. Стороны находятся в постоянном контакте.

«Консульский отдел готов оказать всю необходимую помощь для защиты прав и интересов проживающих в Финляндии российских граждан. Ранее обращений к нам о содействии от российской гражданки в связи с данной ситуацией не поступало», — заявили в посольстве РФ «РИА Новости».

23 ноября стало известно, что в конце октября органы опеки Финляндии без ведома Павловской изъяли ее пятилетнюю дочь и поместили девочку в приемную семью. Гражданства России ребенок не имеет. Аналогичная ситуация произошла с сыном россиянки три года назад. В настоящее время с ней проживает 11-летний сын, который имеет двойное гражданство.