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Выставка снятых на слух фотографий откроется в Тюмени

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В Тюмени 24 ноября открывается выставка 78-летнего фотографа, который делал снимки на слух. Николай Мирюгин с детства имеет 1% зрения. В творчестве ему помогало физико-математическое образование.

Фотограф мог оценить фокусное расстояние и определить, на сколько объект съемки отдален от него в пространстве. Мирюгин работает учителем в школе для слабовидящих, отмечает портал «Наш город».

В павильоне Новой Голландии в Санкт-Петербурге работает выставка снимков Джеффа Маккормака «Дэвид Боуи. Рок-н-ролл со мной». Посетители могут увидеть 70 редких фотопортретов всемирно известного британского музыканта с туров и путешествий, включая кадры поездки по Транссибирской магистрали.

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