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В Москве подозреваемый в разбое умер во время допроса

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Задержанный по подозрению в разбое умер во время допроса в отделении полиции в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Инцидент произошел 21 ноября в кабинете ОВД «Вешняки». Мужчина 1980 года рождения, задержанный по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «Разбой», скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности, пишет РИАМО. По данному факту проводится проверка.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», мужчина оказал сопротивление при задержании, поэтому на него надели наручники. Уже в служебном кабинете ОВД он внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал со стула, на котором сидел, после чего скончался.

По данным агентства, погибший был гражданином Таджикистана. Он вместе с 17 согражданами был задержан 21 ноября на Никитской улице. Все они проходят по делу о разбойном нападении, совершенном в августе текущего года. 

17 ноября сообщалось, что в Санкт-Петербурге арестовали подозреваемого в поджоге подруги подростка.

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