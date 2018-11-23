Физкультурный центр для инвалидов создадут в Южно-Сахалинске

Центр адаптивной физкультуры и спорта создадут в Южно-Сахалинске. О планах сообщил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

По данным Зайцева, более тысячи жителей региона с нарушениями здоровья занимаются спортом. На Сахалине создано 17 групп адаптивной физкультуры, в то время как в 2016 году их было только девять. Зампред правительства уточнил, что региональный центр адаптивно физкультуры и спорта власти планируют открыть в Южно-Сахалинске. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

Среди видов спорта востребованы легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, горные лыжи и сноуборд. В частности, в 2018 году сахалинцы Владимир Игушкин и Всеволод Щеглов вошли в тройку призеров на чемпионате России по горнолыжному спорту и сноуборду среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Трое жителей региона входят в основной состав паралимпийской сборной России.