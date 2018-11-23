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С территории бывшего аэродрома на Украине похитили самолет Ан-2

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Фото: flickr.com/Dmitry Terekhov
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Неизвестные похитили самолет Ан-2 с территории бывшего аэродрома в Полтавской области Украины. Также были украдены шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель, сообщает 22 ноября «РИА Новости» со ссылкой на агентство УНН.

«В Полтавской области неустановленные лица тайно похитили самолет Ан-2, шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель, которые хранились на территории бывшего аэродрома в селе Божковское», — говорится в сообщении.

По данным агентства, возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее 23 ноября сообщалось, что два подростка в возрасте 14 и 15 лет угнали небольшой самолет в городе Дженсен на востоке штата Юта в США. Им удалось пролететь на нем около 24 км, после чего нарушители были задержаны и доставлены в следственный изолятор города Вернал.

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