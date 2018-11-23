Новые подземные толчки зафиксировали возле Курильских островов

Три землетрясения зафиксировано возле южных Курильских островов. Местные жители не ощутили подземных толчков.

По данным Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, 23 ноября произошло три подземных толчка. Их эпицентры располагались восточнее Малой курильской гряды. Магнитуда первого и третьего землетрясения составила 3,8, сила второго – 3,1. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

В течение суток 22 ноября сейсмологи зафиксировали семь подземных толчков в районе Курильских островов. Одно землетрясение было зарегистрировано севернее Курильска в Охотском море, еще два возле Северо-Курильска и четыре — в районе южных Курил. При этом в населенных пунктах толчки не ощущались.