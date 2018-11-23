В России построят восемь ледоколов

Зампред правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов 23 ноября заявил, что в России в ближайшем будущем планируется построить как минимум восемь современных ледоколов.

Уже сегодня на Балтийском заводе, по его словам, идет строительство трех ледоколов мощностью 60 МВт. «Скоро этот заказ будет расширен до пяти», — передает «Интерфакс» слова Борисова с выступления в Совете Федерации.

Помимо этого, Борисов рассказал и о судьбе нового проекта. По его словам, в России планируется построить три новейших ледокола «Лидер». Единственным исполнителем проекта выступает завод «Звезда».

По словам Борисова, госкорпорация «Росатом» в этом году выполнила гособоронзаказ на 100%. Поднялась эффективность и других предприятий ОПК.

«Если в 2012 году процент выполнения запланированных мероприятий был около 81%, то за последние несколько лет довели уровень исполнения гособоронзаказа ежегодного до 97–98%. Это неплохой показатель. В частности, госкорпорация «Росатом» — стопроцентное исполнение своих обязательств», — приводит слова вице-премьера ТАСС.

20 ноября сообщалось, что ледоколы по проекту 10510 «Лидер» начнут строить на судостроительном комплексе «Звезда» в 2020 году. С их появлением, как рассчитывают эксперты, Северный Ледовитый океан окончательно превратится в судоходную артерию.