Мемориал в честь первооткрывателя Антарктиды открыли в Хабаровском крае

В поселке Лазарев Хабаровского края установили памятный знак в честь адмирала Михаила Лазарева, который был признан первооткрывателем Антарктиды вместе с Фаддеем Беллинсгаузеном. Это первый памятник в населенном пункте.

С инициативой установить мемориальную табличку выступил эксперт Русского географического общества Николай Спижевой. По его словам, во Владимире, родном городе первооткрывателя, уже есть памятные знаки. Он предложил организовать установку доски предпринимателю Нареку Оганисяну, который взял по программе «дальневосточного гектара» остров Чакмут. На средства бизнесмена в Москве была изготовлена табличка, а Спижевой привез ее в Хабаровский край.

Жители поселка отсыпали площадку для установки камня со знаком, а сборщики металлолома подобрали массивный корабельный якорь. Его покрасили и установили рядом с мемориальной доской. Об этом пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Экспедиция к Южному полюсу, в составе которой были фрегаты «Мирный» и «Восток», началась в 1819 году под командованием Лазарева и Беллинсгаузена. Через год они доказали, что Антарктида существует. В 1849 году Геннадий Невельской назвал в честь адмирала Лазарева открытый им мыс, это же имя получил построенный поселок.