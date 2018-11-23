Российское генконсульство в Карачи усилило меры безопасности

Генеральное консульство России, расположенное в Карачи, усилило собственную безопасность. Такое решение было принято после атаки террористов 23 ноября на генеральное консульство Китая в Карачи, отметил генконсул РФ Александр Хозин.

Он пояснил, что дипмиссии двух стран расположены в пакистанском городе близко друг к другу.

«Мы продолжаем отслеживать ситуацию и находимся в плотном контакте с правоохранительными органами Карачи и правительством провинции Синд. В настоящее время обстановка в районе стабилизировалась. Все нападавшие на представительство КНР боевики ликвидированы», — приводит слова Хозина ТАСС.

Ранее стало известно, что три или четыре неустановленных лица в пятницу утром открыли стрельбу и подорвали ручную гранату, пытаясь прорваться в здание китайской дипломатической миссии через визовый отдел. В результате перестрелки погибли два сотрудника полиции, еще один получил ранение. После этого пакистанским спецназовцам и полицейским удалось ликвидировать атаковавших, на которых позже были обнаружены пояса смертников.