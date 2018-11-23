В ФСО рассказали о причинах появления вертолетов над Москвой

Появление вертолетов над центром Москвы в четверг, 22 ноября, связано с ежегодными учениями. Об этом заявили в Федеральной службе охраны (ФСО).

«Ничего необычного не происходило, проводились, как и всегда в последние годы, плановые осенние учения», — цитирует ведомство ТАСС.

Глава центра по связям с прессой и общественностью ФСО РФ Александр Рясков рассказал «Федеральному агентству новостей», что это был только один из этапов учений. Подробностей о других этапах он не озвучил.

На кадрах с вертолетами, снятых очевидцами, можно заметить прикрепленную к одной из машин платформу с людьми. Это российская разработка, применяемая для десантирования или эвакуации. Такая конструкция часто используется на военных учениях, сообщает РЕН ТВ.

Накануне в соцсетях появились видеозаписи, на которых видно, как вертолеты вылетают с территории Кремля.