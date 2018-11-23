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В Москве пройдут «Дни Дальнего Востока»

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Регионы Дальневосточного федерального округа представят культурный и экономический потенциал в Москве. Проект «Дни Дальнего Востока» состоится с 3 по 15 декабря.

Основная цель проекта — представить жителям центральных регионов, как живут и развиваются самые удаленные территории страны. Свой потенциал представят Приморье, Камчатка, Хабаровский край, Сахалин, Амурская и Еврейская автономные области, Магадан, Якутия, Чукотский АО, а также Республика Бурятия и Забайкальский край. Об этом сообщает «Приморская газета».

Проект состоится на двух площадках. С 3 по 9 декабря на Тверской площади будет проходить Дальневосточная ярмарка. На ней будут представлены традиционные сувениры и продовольственные товары, в том числе рыба, мясо, икра и мед. Отдельная площадка будет посвщена туризму и заповедникам Дальнего Востока. С 13 по 15 декабря выставка пройдет в Экспоцентре. Гостям расскажут о традициях и культуре народов Дальнего Востока, пройдут бизнес-лектории и танцевальные мастер-классы. Также ожидается проведение гастрономического фестиваля.

«Дни Дальнего Востока» в Москве впервые были организованы в 2017 году. Участники рассказали о «дальневосточном гектаре», туристическом кластере, условиях ведения бизнеса.

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