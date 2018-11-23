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Дольче и Габбана принесли извинения на китайском языке

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Фото: REUTERS/Aly Song
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Основатели итальянского дома моды Доменико Дольче и Стефано Габбана извинились на китайском языке, после того как их обвинили в расизме и сексизме.

В видеообращении, распространенном с помощью китайского сервиса микроблогов Weibo, модельеры говорят на итальянском языке, а в конце переходят на китайский и приносят извинения за разразившийся по их вине скандал, сообщает «РИА Новости».

21 ноября всемирно известный бренд Dolce & Gabbana оказался в центре громкого скандала в Китае. Компанию обвинили в расизме и сексизме из-за рекламных роликов модного показа в Шанхае и комментариев якобы от лица одного из основателей бренда.

В одном из роликов китайская модель ест палочками итальянские блюда, но у нее ничего не выходит. Действия девушки комментирует голос за кадром, объясняя, как лучше справиться с этой нелегкой задачей.

У пользователей эта реклама вызвала бурную критику, которая лишь усилилась после появления в интернете комментария Стефано Габбана с оскорблениями в адрес Китая и китайцев. Позже стало известно, что его аккаунт был взломан. В результате намеченное на 21 ноября шоу в Шанхае пришлось отменить. Приключившуюся историю модельеры назвали большой неудачей.

Модный дом Dolce & Gabbana и прежде попадал в скандальные ситуации. 15 июня сообщалось, что Стефано Габбана в комментариях под фотографией Селены Гомес назвал ее уродиной. Поклонники встали на защиту певицы, сама она не прокомментировала высказывание дизайнера.

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