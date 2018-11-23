Скотленд-Ярд опубликовал новые «доказательства» по делу Скрипалей

Полиция Лондона обнародовала три новых видеозаписи с россиянами, подозреваемыми в причастности к отравлению британского шпиона и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом 22 ноября сообщает «РИА Новости».

Видео якобы были снято камерами наблюдения в Солсбери 4 марта. Также опубликованы фотографии флакона, в котором предположительно находилось отравляющее вещество А234 (семейство «Новичок»), якобы использованное против Скрипалей.

В полиции сообщили, что следователи из контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда продолжают расследование.

Видео с камер наблюдения

На первой записи можно заметить Петрова и Боширова, которые покидают железнодорожную станции Солсбери. На втором видео они появляются на улицах города. Подозреваемые проходят мимо заправки по улице Уилтон-роуд, которая находится рядом с домом Скрипаля. Данные записи якобы были сделаны 4 марта до полудня с разницей в 10 минут. На третьей записи дата не указана, но полиция утверждает, что она сделана в тот же день. На ней двое мужчин прогуливаются по мосту через реку Эйвон. Петров останавливается и делает снимок, после чего они вновь продолжают путь.

Скотленд-Ярд обратился к представителям общественности и призвал их оказать помощь в проведении расследования. Граждане, которые со 2 по 4 марта могли видеть подозреваемых в преступлении или флакон поддельных духов Nina Ricci, из которого предположительно было разбрызгано отравляющее вещество, могут сообщить об этом в отделение полиции.

Обращение к Лондону

Россия намерена в очередной раз обратится к властям Великобритании с просьбой раскрыть информацию по расследованию дела об отравлении Скрипалей. Об этом 21 ноября заявил посол в Великобритании Александр Яковенко.

«Должен сказать, что здесь, в Лондоне, многие послы интересуются, почему британская сторона не сотрудничает с Россией, и все примеряют эту правовую ситуацию на себя. Так что британцы находятся под очень серьезным давлением, в том числе и со стороны других стран, которые не понимают позицию, которую занял Лондон», — сказал он.

По словам представителей российского посольства в Лондоне, после отравления бывшего офицера ГРУ и его дочери, они направили британским властям около 70 писем с вопросами о судьбе пострадавших при инциденте. Но информация по-прежнему не раскрывается.

Отравление Скрипалей

Осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль 4 марта был отравлен вместе со своей дочерью Юлией в английском городе Солсбери. Согласно версии британской стороны, отец и дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок».

Позже появилась информация о том, что вещество могло являться российской разработкой. На этом основании Лондон выдвинул обвинения Москве в причастности к произошедшему. Российская сторона отвергла все подозрения, добавив, что «Новичок» никогда не создавался и не разрабатывался ни в СССР, ни в России.

Несмотря на то, что британская сторона настаивала на вине России, обвинения оказались ложными. Источник происхождения вещества не был установлен и британский МИД признал, что подозрения в адрес РФ были необоснованны.

5 сентября прокуратура Великобритании выдала ордер на арест двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Им предъявлены обвинения по четырем статьям, среди которых также значилось покушение на убийство Скрипалей. После этого власти Лондона в очередной раз бездоказательно заявили, что подозреваемые являются сотрудниками ГРУ. Петров и Боширов свою вину категорически отрицают, заявляя, что прибыли в страну как туристы.