Проектирование третьей очереди ВСД началось в Петербурге

В Санкт-Петербурге приступили к проектированию третьей очереди Восточного скоростного диаметра (ВСД). Работы должны завершиться до 20 ноября 2019 года, говорится в распоряжении городского комитета по градостроительству и архитектуре.

Речь идет об участке от Союзного проспекта до административной границы Петербурга (КАД). Сам ВСД обозначен так: «Широтная магистраль скоростного движения с мостом через Неву в створе улица Фаянсовая — улица Зольная».

Как отмечает телеканал «78», объявленный в 2017 году конкурс на проектирование этого участка вызвал возмущение у местных жителей. Особенное недовольство у них возникло по поводу строительства магистрали рядом с улицами Ворошилова и Хасанской и планируемая развязка в Красногвардейском районе.

Также дискуссии вызвало строительство моста через Неву. Жители предложили построить тоннель под рекой, однако в комитете по градостроительству заметили, что возведение тоннеля обойдется в 1,5 раза дороже наземной переправы. Впрочем, там пообещали рассмотреть это предложение более детально.

Согласно плану, ВСД будет проходить по югу Петербурга и затронет территории пяти районов. Это обеспечит прямую связь восточных и южных районов города, а также разгрузит улицы. Кроме того, на ВСД будут выведены некоторые транзитные потоки. А это значит, что часть трафика переключится с загруженных «Колы» и КАД. Строительство должно начаться в 2019 году, а завершиться — в 2024 году.