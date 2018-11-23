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Подъезд к Усинску отремонтируют за 38 млн рублей

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В Республике Коми планируют отремонтировать автомобильную дорогу «Подъезд к Усинску» от трассы Сыктывкар – Нарьян-Мар и моста. Стоимость работ оценили почти в 38 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, в 2019 году планируется капитально отремонтировать мост протяженностью 50,2 м. На данные работы будут направлены 11,7 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

В рамках капремонта моста подрядчик должен заменить балки пролетного строения, опоры, установить ограждения, дорожные знаки, обустроить водоотводные лотки, нанести дорожную разметку и провести другие необходимые работы.

Оставшиеся 26,25 млн рублей будут выделены на ремонт подъезда к Усинску в 2020 году. Все работы должны быть завершены к 30 ноября 2020 года.

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