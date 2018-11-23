Школьные ледовые катки откроются в Благовещенске к 10 декабря

В Благовещенке постепенно открываются катки под открытым небом. С услугами проката планируют открыть десять площадок, еще 17 будут залиты на территории школ к 10 декабря.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, три ледовые площадки будут залиты на территории производственных предприятий, одна на территории Благовещенского педагогического университета, еще 17 на территории школ.

Торжественное открытие ледовых площадок у школ состоится 10 декабря. Уже сейчас прокатиться можно в парке «Дружба», а 24 ноября планируется открыть ледовый каток на стадионе «Юность». Об этом сообщает Амурская Служба Новостей.

Помимо этого, в городе планируется залить около 30 площадок на дворовых территориях.