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Школьные ледовые катки откроются в Благовещенске к 10 декабря

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В Благовещенке постепенно открываются катки под открытым небом. С услугами проката планируют открыть десять площадок, еще 17 будут залиты на территории школ к 10 декабря.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, три ледовые площадки будут залиты на территории производственных предприятий, одна на территории Благовещенского педагогического университета, еще 17 на территории школ.

Торжественное открытие ледовых площадок у школ состоится 10 декабря. Уже сейчас прокатиться можно в парке «Дружба», а 24 ноября планируется открыть ледовый каток на стадионе «Юность». Об этом сообщает Амурская Служба Новостей.

Помимо этого, в городе планируется залить около 30 площадок на дворовых территориях.

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