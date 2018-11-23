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Неплательщице алиментов заменили работы на лишение свободы в Нерюнгри

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В Нерюнгри местной жительнице изменили наказание с исправительных работ на лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении. Женщина была осуждена за неуплату алиментов.

Как сообщили ИА SakhaNews в прокуратуре Якутии, в 2018 году за неуплату алиментов суд назначил лишенной родительских прав женщине наказание в виде шести месяцев исправительных работы с удержанием 5% от заработной платы. Осужденная систематически нарушала порядок и условия отбывания наказания, а также уклонялась от его прохождения.

Суд постановил назначенное наказание в виде исправительных работ на полгода заменить на лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении на тот же срок.

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