Неплательщице алиментов заменили работы на лишение свободы в Нерюнгри

В Нерюнгри местной жительнице изменили наказание с исправительных работ на лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении. Женщина была осуждена за неуплату алиментов.

Как сообщили ИА SakhaNews в прокуратуре Якутии, в 2018 году за неуплату алиментов суд назначил лишенной родительских прав женщине наказание в виде шести месяцев исправительных работы с удержанием 5% от заработной платы. Осужденная систематически нарушала порядок и условия отбывания наказания, а также уклонялась от его прохождения.

Суд постановил назначенное наказание в виде исправительных работ на полгода заменить на лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении на тот же срок.