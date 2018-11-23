Украинский посол ответил на требование МИД ФРГ закрыть «Миротворец»

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник прокомментировал требование министерства иностранных дел Германии закрыть скандально известный сайт «Миротворец».

В своей статье в газете Die Welt, опубликованной 21 ноября, он пишет, что этот сайт не контролируется властями Украины и является сугубо частным. При этом дипломат отметил, что Киев готов к диалогу на эту тему.

«Миротворец» позиционируется как база данных, в которой публикуются персональные данные журналистов, деятелей культуры и политиков разных стран, которые, по мнению администраторов портала, «провинились» перед Киевом.

В частности, туда внесли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, которого обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в антиукраинской пропаганде.

В середине ноября стало известно, что МИД Германии осудил деятельность сайта «Миротворец» и призвал Киев удалить веб-ресурс.

«Миротворец» не имеет официального статуса, но на практике украинские пограничники не пускают внесенных в список людей на территорию страны.