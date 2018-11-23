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Следы второго тигренка обнаружили в заповеднике под Хабаровском

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На территории Большехехцирского заповедника под Хабаровском специалисты «Заповедного Приамурья» обнаружили следы второго тигренка, которого родила поселившаяся два года назад на территории заповедника тигрица.

Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в научном отделе учреждения, во время недавнего обхода научные сотрудники Алексей Готванский и Тимофей Петров на берегу Уссури зафиксировали на снегу отпечатки лап тигрицы и тигренка. Немного в стороне были замечены еще одни маленькие следы, которые то приближались к паре других, то отдалялись.

Начальник научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье» Римма Андронова рассказала, что тигрица Злата в феврале этого года контактировала с зашедшим в заповедник тигром, после чего в июне родила. Теперь по этим следам можно определить, что родила она двойню.

Сейчас специалисты устанавливают на территории заповедника дополнительные фотоловушки в надежде запечатлеть Злату с потомством.

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