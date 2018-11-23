Следы второго тигренка обнаружили в заповеднике под Хабаровском
На территории Большехехцирского заповедника под Хабаровском специалисты «Заповедного Приамурья» обнаружили следы второго тигренка, которого родила поселившаяся два года назад на территории заповедника тигрица.
Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в научном отделе учреждения, во время недавнего обхода научные сотрудники Алексей Готванский и Тимофей Петров на берегу Уссури зафиксировали на снегу отпечатки лап тигрицы и тигренка. Немного в стороне были замечены еще одни маленькие следы, которые то приближались к паре других, то отдалялись.
Начальник научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье» Римма Андронова рассказала, что тигрица Злата в феврале этого года контактировала с зашедшим в заповедник тигром, после чего в июне родила. Теперь по этим следам можно определить, что родила она двойню.
Сейчас специалисты устанавливают на территории заповедника дополнительные фотоловушки в надежде запечатлеть Злату с потомством.