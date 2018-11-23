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В Британии опубликовали новые записи с подозреваемыми в Солсбери

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Полиция Лондона опубликовала новую видеозапись с подозреваемыми в отравлении бывшего сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) и британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

На записи запечатлены двое россиян — Александр Петров и Руслан Боширов. На части кадров они проходят паспортный контроль, на другой — гуляют по городу, сообщает Би-би-си.

Также телеканал показал фотографию флакона, из которого якобы было разбрызгано отравляющее вещество.

Скрипали были отравлены в Солсбери 4 марта. По данным следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок». После длительного лечения Скрипали, по заверениям британской стороны, пришли в себя, оба уже выписаны из больницы, однако они ни разу не появлялись на публике.

Лондон выступил с утверждением, что Москва «с высокой долей вероятности» причастна к инциденту. Британская сторона обвинила в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Спецслужбы Великобритании назвали их агентами ГРУ.

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