Более 30 тыс. домашних птиц уничтожили в Китае из-за птичьего гриппа

Более 30 тыс. домашних птиц было уничтожено из-за вспышки вируса птичьего гриппа высокопатагенной разновидности H5N6 на востоке Китай в провинции Цзянсу. Об этом сообщили в министерстве хозяйства и деревни КНР.

Заболевание было выявлено на одной из птицеводческих ферм в городе Янчжоу района Цзянду. На ферме находились около 12 тыс. птиц, более чем у тысячи из них был обнаружен вирус, а 320 скончались.

Региональные власти приняли экстренные меры по дезинфекции местности, в результате чего было уничтожено 31,3 тыс. птиц, пишет ТАСС.

1 октября стало известно, что первый случай заражения человека потенциально смертельным вирусом птичьего гриппа H5N6 зарегистрировали в Китае в провинции Гуандун.