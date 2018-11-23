Браудер призвал Канаду помочь исключить Россию из Интерпола

Британский финансист и глава инвестиционной компании Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что канадским политикам стоит инициировать процесс исключения России из Интерпола. По словам бизнесмена, такой шаг технически возможен.

«В правилах Интерпола существует пункт, который позволяет исключать страны, которые используют организацию в своих интересах. Он никогда не применялся. Однако сейчас у правительства Канады есть возможность исключить Россию из Интерпола так же как Международный Олимпийский комитет не пустил их на Зимние игры в Пхенчхане», — отметил Браудер в эфире радиостанции CBC.

По его мнению, Москва в настоящее время использует Интерпол для преследования политических противников, что запрещено уставом организации. В качестве примера жертвы такого преследования инвестор привел себя.

19 ноября стало известно, что российская Генпрокуратура возбудила в отношении Браудера уголовное дело по факту создания им преступного сообщества, а также намерена объявить его в международный розыск.

В декабре 2017 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения за преднамеренное банкротство, ущерб государству от которого составил более 3,5 млрд рублей. В июне 2018 года Мосгорсуд признал законным этот приговор.

Уильям Браудер работал в России с 1995 по 2006 годы. Помимо этого, он бывший работодатель юриста Сергея Магнитского, который скончался в СИЗО «Матросская Тишина», и инициатор принятия закона Магнитского в США.