Прямой эфир

Браудер призвал Канаду помочь исключить Россию из Интерпола

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский финансист и глава инвестиционной компании Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что канадским политикам стоит инициировать процесс исключения России из Интерпола. По словам бизнесмена, такой шаг технически возможен.

«В правилах Интерпола существует пункт, который позволяет исключать страны, которые используют организацию в своих интересах. Он никогда не применялся. Однако сейчас у правительства Канады есть возможность исключить Россию из Интерпола так же как Международный Олимпийский комитет не пустил их на Зимние игры в Пхенчхане», — отметил Браудер в эфире радиостанции CBC.

По его мнению, Москва в настоящее время использует Интерпол для преследования политических противников, что запрещено уставом организации. В качестве примера жертвы такого преследования инвестор привел себя.

19 ноября стало известно, что российская Генпрокуратура возбудила в отношении Браудера уголовное дело по факту создания им преступного сообщества, а также намерена объявить его в международный розыск.

В декабре 2017 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения за преднамеренное банкротство, ущерб государству от которого составил более 3,5 млрд рублей. В июне 2018 года Мосгорсуд признал законным этот приговор.

Уильям Браудер работал в России с 1995 по 2006 годы. Помимо этого, он бывший работодатель юриста Сергея Магнитского, который скончался в СИЗО «Матросская Тишина», и инициатор принятия закона Магнитского в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД России прокомментировал вмешательство США в выборы главы Интерпола
Госсекретарь США поздравил Ким Чон Яна с избранием главой Интерпола

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017