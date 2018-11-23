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Японский военный корабль потерял часть боезапаса в море

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Японский сторожевой корабль «Тикума» потерял часть боезапаса у берегов острова Куме в Восточно-Китайском море.

По данным ТАСС, в море затонули более 20 снарядов для автоматической корабельной пушки калибра 20 мм. По предварительной информации, их смыли с корабля сильные волны.

После инцидента командование морских Сил самообороны предупредило местных рыбаков о риске детонации снарядов. При этом, как отмечает агентство, вероятность их попадания в сети минимальна из-за довольно большой глубины моря в районе.

19 ноября стало известно, что новые фрегаты и корветы ВМФ РФ получат сверхзвуковую дальнобойную ракету в составе комплекса противовоздушной обороны «Полимент-Редут», которая сможет поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км и высоте до 35 км.

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