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Трамп отужинал десятком блюд на вилле в День благодарения

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Фото: REUTERS/Eric Thayer
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Президент США Дональд Трамп провел вечер Дня благодарения с членами своей семьи за праздничным столом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

На закуски подали салат «Цезарь», помидоры с моцареллой, греческие салаты, фаршированные яйца, утку прошутто и дыни, сообщила пресс-служба Белого дома.

Кроме того, на столе были флоридский каменный краб, устрицы, креветки Джамбо и моллюски. На гарнир подавали картофельное пюре, сладкий картофель, овощи.

Помимо традиционной индейки, на горячее была говяжья вырезка, баранина и лосось, а также чилийский сибас, красный окунь, тушеные ребрышки.

20 ноября индейка, которую Трамп по традиции помиловал в преддверии Дня благодарения, выступила на брифинге в Белом доме.

День благодарения отмечается в США в четвертый четверг ноября. Он начинает праздничный сезон, который включает в себя Рождество и Новый год.

13 ноября бывший шеф-повар королевы Великобритании Елизаветы II рассказал о ее предпочтениях в еде и реакции на обнаруженного в салате слизняка.

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